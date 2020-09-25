 

Посольство РФ в США призвало Facebook не дискриминировать российских пользователей

25.09.2020, 15:17, Разное

Представители социальной сети Facebook ранее заявляли о том, что не изучают содержимое аккаунтов, которые забанены. Однако посольство РФ в США уверено, что это не так, в связи с чем призвало соцсеть не дискриминировать российских пользователей.
Как пишет Newinform, чаще всего блокируются страницы, на которых представители РФ обсуждают внешнюю американскую политику, российско-украинские отношения, а также протесты в Белоруссии. Поэтому представители посольства РФ в США уверены, что Facebook делает все для того, чтобы пользователи не рассуждали на вышеперечисленные темы. Американская соцсеть теперь не является площадкой, на которой можно размещать политическую информацию. Однако россияне призывают Facebook к сотрудничеству и открытому диалогу.

Недавно администрация социальной сети заблокировала аккаунт ФАН (Федеральное агентство новостей) и страницы других российских СМИ. Этот шаг представителей Facebook был расценен РФ как жесткая политическая цензура.



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