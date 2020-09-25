 

Бескарантинная стратегия помогает Швеции избежать «второй волны» COVID-19

25.09.2020, 15:15, Новости дня

Как отмечают эксперты, в отличие от многих европейских стран, в Швеции сейчас не наблюдается нового всплеска числа заразившихся COVID-19. Отсутствие «второй волны» может стать новым доказательством успешности шведской «бескарантинной стратегии», вокруг которой до сих пор идут горячие споры как в стране, так и за её пределами, передаёт Euronews.

На улицах шведских городов трудно заметить внешние признаки пандемии, привычные для других городов мира. Так называемая шведская модель борьбы с коронавирусной инфекцией подразумевает отказ от карантинных ограничений в расчёте на выработку у населения коллективного иммунитета естественным путём.

Люди не носят масок, магазины, рестораны и учебные заведения здесь никогда не закрывались. Эта стратегия снискала как жёстких критиков, так и горячих сторонников. В самой Швеции она пользуется широкой популярностью. 

ПРОХОЖАЯ: В противном случае у нас бы были экономические проблемы: люди бы сидели без дела, им нечем было бы платить за квартиру, оплачивать счета. От этого бы они впали в уныние — а в этом тоже нет ничего хорошего. 

ПРОХОЖИЙ: Большинство стран уже приходят к выводу, что полный карантин проблему не решает.

При этом новые санитарные правила были введены и в Швеции: здесь запрещено собираться вместе больше 50 человек, необходимо держаться друг от друга на безопасной дистанции и желательно работать из дома.

На первый взгляд, результаты шведского эксперимента неутешительны: число умерших от COVID-19 здесь значительно выше, чем в соседних Дании, Норвегии и Финляндии. Но при всём при том количество летальных случаев на душу населения здесь всё равно заметно ниже, чем в некоторых европейских странах, в которых вводились самые жёсткие карантинные ограничения. 

Мы поговорили с одним из идеологов бескарантинной шведской стратегии, главным эпидемиологом Швеции Андерсом Тегнеллом.

АНДЕРСОН ТЕГНЕЛЛ, главный эпидемиолог Швеции: От этого заболевания мы не сможем полностью избавиться. Поэтому наша задача — удержать его под контролем. Пока нам это удаётся: сейчас в наших клиниках нет новых стационарных больных с ковидом, наша больничная система не перегружена. Уровень распространения инфекции вполне приемлем. И будем надеяться, что с появлением вакцины он станет ещё лучше. 

Но с точки зрения тех шведов, которым пришлось перенести болезнь, реакция властей на разрастание инфекции не выглядит убедительно.

ЭММА МАРТЕНССОН, переболевшая коронавирусом: Я считаю, что нам нужно было быстрее признать опасность, которую несла эта инфекция. 

Эмма Мартенссон даже шесть месяцев спустя после того, как ей был поставлен диагноз COVID-19, всё еще жалуется на постоянную тахикардию и проблемы с дыханием. 

Но сейчас, когда во многих странах Европы началась «вторая волна» коронавирусной инфекции, в Швеции роста числа заразившихся не наблюдается. Это может быть доказательством успешности шведской стратегии — однако окончательный итог можно будет подвести только после прекращения пандемии. 

Дата выхода в эфир 23 сентября 2020 года. 



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