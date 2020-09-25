 

США вводят новые санкции против Кубы

25.09.2020, 15:15, Новости дня

Администрация Дональда Трампа ввела новые санкции против Кубы, пишет The Hill. Теперь американским туристам будет запрещено останавливаться в отелях, принадлежащих кубинскому правительству. Кроме того, США прекратят импорт кубинских алкоголя и табака. Издание считает, что этим шагом Трамп хочет завоевать симпатии избирателей кубинского происхождения, играющих значимую роль в важном для президентских выборов штате Флорида.


Reuters

В минувшую среду Дональд Трамп объявил о том, что США введут новые санкции против Кубы, пишет The Hill. В частности, американским туристам будет запрещено останавливаться в кубинских государственных отелях. Кроме того, США прекратят закупать кубинские алкоголь и табак.

«Эти действия гарантируют, что американские доллары не будут спонсировать кубинский режим, а пойдут непосредственного кубинским гражданам», — приводит издание слова Трампа.

Как пишет The Hill, Госдеп США огласил список из 433 объектов недвижимости на Кубе, считающихся собственностью кубинского правительства или же состоящих в санкционных списках членов кубинской коммунистической партии.

В своей речи Трамп представил себя в образе «крестоносца», выступающего против репрессивных режимов на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, отмечает The Hill. Кроме того, президент США раскритиковал политику своего предшественника Барака Обамы, пытавшегося нормализовать отношения с Гаваной. «Администрация Обамы — Байдена заключила слабую, ничтожную, одностороннюю сделку с диктатором Кастро, подставившую кубинский народ и обогатившую коммунистический режим. Я прекратил предательство Обамы — Байдена», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что санкции не будут сняты до тех пор, пока на Кубе не выпустят политзаключённых, не восстановят демократические свободы, легализуют все политические партии и назначат свободные выборы. Кроме того, Трамп обвинил партию демократов в попытках насаждения коммунизма и социализма в США, отметив, что США никогда не будут социалистической страной.

По мнению The Hill, Трамп, очевидно, пытается привлечь голоса избирателей кубинского происхождения, играющих ключевую роль среди латиноамериканских избирателей из штата Флорида, где Трамп и Байден сошлись в плотной борьбе. Как отмечает издание, многие считают Флориду ключевым штатом для переизбрания Трампа. 



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