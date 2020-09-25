 

Собянин разъяснил заявление об ограничениях по коронавирусу для пожилых

25.09.2020, 15:08, Новости дня

Социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В сообщении в личном блоге Собянин выразил надежду, что старшее поколения, понимая серьезность ситуации, значительно уменьшит число поездок на общественном транспорте.

Указывается, что если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», – добавил Собянин.

При этом он призвал помнить, что «магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим», и «при отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать».

Также мэр подчеркнул, что весной «переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте», что помогло замедлить распространение коронавируса и спасти тысячи жизней.

«Я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала», – добавил он.

Ранее Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома на фоне распространения коронавируса.

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России.



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