 

“Европейская солидарность” не выдвигала своего кандидата в мэры Киева ради единства патриотических сил – Ирина Геращенко

25.09.2020, 15:01, Новости дня

Партия “Европейская солидарность” не выдвигала своего кандидата на должность городского головы столицы, чтобы сохранить в Киеве единство проевропейских сил, заявила в эфире программы “Право на владу” на “1+1” народный депутат от этой политической силы Ирина Геращенко.

Она сказала, что нужно не допустить “нетипичного союза реваншистов с Банковой” и отметила, что Киев стоит “на пороге непрофессионализма”, поэтому важно, чтобы патриотические и демократические силы сохраняли единство. Геращенко напомнила, что на последних парламентских выборах в округе в Голосеевском районе выиграл выдвинутый партией “Слуга народа” Виктор Юрченко, которому предъявлено подозрение во взяточничестве.

“Юрченко набрал немного больше голосов, чем наш кандидат Владимир Прокопив. А на третьем месте тогда был кандидат от “Голоса”, – подчеркнула политик.

Она считает, что за деятельностью мэра Киева нужен контроль, и если им снова станет Виталий Кличко, то фракция “Европейской солидарности” сможет этот контроль обеспечить, а также не допустить узурпации власти в столицы со стороны Офиса президента. 

“Мэра нужно будет очень серьезно мониторить, чтобы был политический баланс. Мы осознаем, что сегодня и в Киеве, и в других городах, мэров и горсовета будут склонять к нетипичным союзам с Банковой. Поэтому я хочу сказать, что, находясь в оппозиции к этой власти, мы будем держать идеологическую рамку, мониторить ситуацию, чтобы мэр не шел не в ту сторону”, – заявила Геращенко.

Нардеп убеждена, что экс-первая леди Марина Порошенко сможет привести в Киевсовет фракцию “Европейской солидарности” более многочисленную, чем сейчас.

“Мне кажется очень важным, если мы говорим о европейской стране, европейской столице. что именно Киевсовет будет решать столичные проблемы”, – сказала политик.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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