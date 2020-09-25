 

Бужанский: Назначение Лещенко в “Укрзалізницю” для борьбы с коррупцией – это уже коррупция

25.09.2020, 15:01, Новости дня

Назначение экс-нардепа и бывшего журналиста Сергея Лещенко членом наблюдательного совета “Укрзалізниці” было коррупционным решением, заявил народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский, пишет Politeka.

“Сам факт членства Сергея Лещенко, который никаким образом не является специалистом в этой области,  то есть в наблюдательном совете железной дороги, это и есть коррупция. Это само по себе коррупция. Это и есть коррупция, – убежден политик. – Он попадает в наблюдательный совет не потому, что является с специалистом в управлении железной дорогой. Не потому, что он является специалистом в управлении бизнесом. Это коррупционное назначение. Он там и олицетворяет эту коррупцию, с которой якобы борется”.

Бужанский добавил, что борьбой с коррупцией должны заниматься специально созданные для этого органы, а задачей членов наблюдательных советов госкомпаний является повышение эффективности работы компаний.

“Члены наблюдательных советов государственных предприятий должны заниматься тем, чтобы стараться сделать эти предприятия прибыльными. Если есть факты коррупционных преступлений, то не нужно с ними бороться, нужно обращаться в органы”, – сказал народный депутат.

Бывший директор по развитию бизнеса “Укрзалізниці” Андрей Рязанцев заявил в комментарии Politeka, что наблюдательный совет “Укрзалізниці” сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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