Американские сенаторы предложили ввести санкции против российских чиновников из-за Навального

25.09.2020, 14:55, Разное

Американские сенаторы предложили ввести санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального и прочим «грубым нарушениям международного права». Об инициативе группы конгрессменов стало известно из заявления сенатора Криса Кунса.

Среди предложенных санкций — запрет на въезд в страну и заморозка активов. Список лиц, которых коснутся ограничения, авторы законопроекта пока что не представили. Указано, что администрация американского президента должна будет предоставить отчет о финансах Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Кроме того, проект документа предполагает, что Белый дом выяснит, нарушила ли РФ международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а Госдепартамент призовет Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Навальному 20 августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Пилоты экстренно посадили лайнер в Омске, а политика госпитализировали в местную больницу скорой помощи. После долгих переговоров родственникам удалось получить разрешение на его транспортировку в берлинскую клинику «Шарите», где он провел более месяца. Сейчас его уже выписали из стационара, в Германии он останется до окончания курса реабилитации.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». В РФ же утверждают, что омские врачи токсинов в организме оппозиционера не обнаружили.

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