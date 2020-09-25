Модельер Варламов искал девушек «свободного образа жизни» в баню для Лукашенко

25.09.2020, 14:53, Разное

Во время одного из интервью Александр Варламов сообщил, что в 2002 году ему пришлось искать для Александра Лукашенко девушек для времяпрепровождения в бане. По словам модельера, президент Белоруссии отдыхал тогда в спортивном комплексе с другими чиновниками в ожидании «женщин свободного образа жизни».

Как передает издание NationNews, на тот момент Александр Варламов был худруком Центра молодежной моды. Модельер признался, что оказать подобную услугу его попросил Александр Козулин, который занимал должность ректора Белорусского госуниверситета. В результате, он позвонил моделям, которые, как он отметил, отличались «свободным образом жизни», а ректор университета сам доставил их к Александру Лукашенко и компании высокопоставленных чиновников.

Немного позже к Александру Варламову обратились вновь, и он нашел еще трех 30-летних женщин. Одна из них познакомила белорусского президента с его нынешним пресс-секретарем.