Елена Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса

25.09.2020, 14:53, Разное

Врач Елена Малышева в рамках своей программы «Жить здорово!» назвала болезни-близнецы коронавируса. Терапевт сравнила состояние пациентов с COVID-19 с гриппом и аллергией.

При аллергических реакциях и гриппе возможен насморк, кашель, характерна потеря обоняния. Последний симптом все чаще соотносят с коронавирусом. Еще одним признаком считается высокая температура. Она в основном наблюдается при гриппе, а при аллергии этот показатель обычно остается в норме. Похожими симптомами считаются слабость, дискомфорт в мышцах, покраснение в области глаз.

В случае с гриппом температура тела может подняться до 39 градусов. У пациентов с коронавирусом она держится на уровне 37 градусов. Люди чувствуют себя плохо в основном из-за страхов.

В РФ, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 7,212 тысячи случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 1,136048 миллиона позитивных тестов на коронавирус. Вылечились от инфекционного заболевания 934,146 тысячи человек, а скончались 20,056 тысячи пациентов.