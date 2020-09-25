 

Елена Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса

25.09.2020, 14:53, Разное

Врач Елена Малышева в рамках своей программы «Жить здорово!» назвала болезни-близнецы коронавируса. Терапевт сравнила состояние пациентов с COVID-19 с гриппом и аллергией.
При аллергических реакциях и гриппе возможен насморк, кашель, характерна потеря обоняния. Последний симптом все чаще соотносят с коронавирусом. Еще одним признаком считается высокая температура. Она в основном наблюдается при гриппе, а при аллергии этот показатель обычно остается в норме. Похожими симптомами считаются слабость, дискомфорт в мышцах, покраснение в области глаз.

В случае с гриппом температура тела может подняться до 39 градусов. У пациентов с коронавирусом она держится на уровне 37 градусов. Люди чувствуют себя плохо в основном из-за страхов.

В РФ, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 7,212 тысячи случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 1,136048 миллиона позитивных тестов на коронавирус. Вылечились от инфекционного заболевания 934,146 тысячи человек, а скончались 20,056 тысячи пациентов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Героический папаша президент

07.09 / Последствия наводнения на Кубани сняли на видео

14.04 / Мнение: Женская френдзона

17.07 / Крис Эванс отправил щит Капитана Америки 6-летнему мальчику, спасшему сестру от собаки ценой своего здоровья

06.09 / Мнение: Эта странная комедия с Мерилин Монро

20.08 / Сафронов раскритиковал решение о закрытых похоронах Легкоступовой

14.07 / Ученые: Крупнейший в истории пылевой шлейф Годзилла достиг Соединенных Штатов

14.08 / Мнение: Показания Воскресенского

19.09 / Простила и висит – Личное мнение

31.07 / Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска