 

Вирусолог Альтштейн рассказал, защитит ли витамин D от коронавируса

25.09.2020, 14:53, Разное

Витамин D можно употреблять без специального предписания врача в небольших дозах в целях профилактики. Однако нельзя с точностью утверждать, что он поможет защитить организм от коронавируса. Такого мнения придерживается вирусолог Анатолий Альтштейн.
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, осенний период является одной из причин роста количества заболевших COVID-19. Он спровоцировал снижение получаемого витамина D. Альтштейн заявил, что такая точка зрения существует, но она пока до конца не выяснена. Многие люди пьют этот витамин с целью профилактики.

В день можно употреблять не больше тысячи единиц в день. Именно столько содержится в одной стандартной капсуле витамина D. В ходе консультации врач может назначить пациенту другую дозу, если это требуется, пишет портал «РИА Новости».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Море слез и нецензурная брань: Канье Уэст провел первую встречу с избирателями

03.07 / Андрей Макаревич впервые рассказал о знакомстве с четвертой женой и их тайной еврейской свадьбе

07.09 / Мнение: Откровения Майкла Коэна

21.09 / Мнение: “Всему бывает конец”

16.08 / Мнение: Рекордная урожайность в России, поддержка Северного потока-2 и разочарование в западных СМИ

29.07 / Опубликовано первое живое фото Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

06.09 / Диетологи перечислили 8 вредных для организма привычек после употребления еды

02.07 / В Сети появились изображения обновленного универсала Lada Largus

18.08 / Олег Говорун купил 2 тысячи кв. м. в доме Наркомфина за 1,7 млрд — чтобы накопить столько, ему бы потребовалось 100 лет

11.08 / На полученную от Федосеевы-Шукшиной квартиру Бари Алибасова суд наложил арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска