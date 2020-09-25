Вирусолог Альтштейн рассказал, защитит ли витамин D от коронавируса

25.09.2020, 14:53, Разное

Витамин D можно употреблять без специального предписания врача в небольших дозах в целях профилактики. Однако нельзя с точностью утверждать, что он поможет защитить организм от коронавируса. Такого мнения придерживается вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, осенний период является одной из причин роста количества заболевших COVID-19. Он спровоцировал снижение получаемого витамина D. Альтштейн заявил, что такая точка зрения существует, но она пока до конца не выяснена. Многие люди пьют этот витамин с целью профилактики.

В день можно употреблять не больше тысячи единиц в день. Именно столько содержится в одной стандартной капсуле витамина D. В ходе консультации врач может назначить пациенту другую дозу, если это требуется, пишет портал «РИА Новости».