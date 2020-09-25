В США злоупотребление лакричными конфетами отправило мужчину на тот свет

25.09.2020, 14:50, Разное



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Врачи связали смерть строителя в американском штате Массачусетс с тем, что он ел очень много лакрицы. Об этом клиническом случае они рассказали в New England Journal of Medicine. Мужчина ежедневно съедал не менее пачки сладостей, изготовленных из солодки.

Лакрица или лакричные конфеты – кондитерские изделия, которые содержат экстракт солодки голой (Glycyrrhiza glabra). Это известное лекарственное растение, которое входит в состав ряда сиропов и травяных сборов против кашля.

Что произошло

Мужчина 54 лет был доставлен в больницу с внезапной остановкой сердца. Это произошло в рабочий день, во время обеденного перерыва. В больнице врачи смогли «завести» ему сердце, но у пациента развилась полиорганная недостаточность (отказало несколько органов), в частности, перестали работать почки. Он умер через 32 часа поле появления симптомов.

Члены семьи пациента рассказали врачам, что у него раньше не было проблем с сердцем и почками, и его хронические болезни не могли объяснить происшедшего. Мужчина плохо питался, отдавая предпочтение сладостям. За три недели до этого случая он перешел с фруктовых желейных конфет на лакричные, съедая одну-две пачки в день. Именно это, считают врачи, могло стать причиной тяжелых нарушений в организме.

Почему солодка опасна

Даже небольшое количество лакрицы может привести к небольшому повышению артериального давления, указывают ученые. Вещество, которое ответственно за этот и некоторые другие опасные эффекты – глицирризиновая кислота. Ей изобилует не только лакрица, но и другие кондитерские изделия и экстракты солодки. Эта кислота может снижать уровень калия в крови и в целом нарушать баланс электролитов в организме, что увеличивает риск остановки сердца.

Употребление всего 50 грамм лакрицы в день в течение трех недель может привести к развитию опасной аритмии, особенно у людей в возрасте старше 40 лет, сообщает американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами.