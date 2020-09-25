 

Япония выразила сожаление из-за инаугурации Лукашенко

25.09.2020, 14:48, Новости дня

МИД Японии счел заслуживающим сожаления тот факт, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко прошла на фоне задержаний мирных протестующих и якобы отсутствия попыток со стороны властей пойти на диалог с ними, говорится в заявлении ведомства.

В заявлении японского МИД говорится, что «несмотря на многократные призывы со стороны международного сообщества, включая Японию, (власти Белоруссии) продолжают задерживать жителей страны, участвующих в мирных демонстрациях, продолжается и политическая нестабильность в Республике Беларусь», передает ТАСС.

«Несмотря на подобные обстоятельства, власти Республики Беларусь провели церемонию президентской инаугурации, не предприняв никаких попыток пойти на внутринациональный диалог. Это не способствует улучшению ситуации и вызывает сожаление», – добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что Токио решительно настаивает на том, чтобы «власти Республики Беларусь немедленно прекратили задержания и силовое подавление своих граждан, вступили во внутринациональный диалог и уважали принципы закона и демократии».

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали  в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран.

МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой инаугурации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео

30.08 / Коста-Рика попросила у МВФ кредит на преодоление последствий пандемии

04.09 / Украина запретила въезд венгерскому топ-чиновнику

09.07 / Бутина описала сценарий гражданской войны в США

02.07 / В Германии оценили сообщения о «сговоре» РФ с талибами

28.06 / Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

08.07 / Кабмин назначил уполномоченного по защите украинского языка

26.07 / Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе

25.06 / В отношении разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата не стали возбуждать дело

28.07 / Первая компания в РФ получила лицензию на 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска