 

Отменен оправдательный приговор по делу о гибели 11 человек при столкновении катамарана и баржи

25.09.2020, 14:48, Новости дня

Оправдательный приговор владельцу лодочной станции «Пристань» Леониду Жданову по делу о гибели 11 человек в ходе столкновения баржи и катамарана на Волге в 2018 году признан незаконным.

«Оправдательный приговор отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», – постановил Волгоградский областной суд, передает ТАСС.

11 июня 2018 года при столкновении катамарана с баржей в Волгограде погибли 11 человек.

После этого был задержан владелец лодочной станции, который не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги.

До этого в СК заявили, что считают виновником столкновения с баржей в Волгограде владельца катамарана, управлявшего судном. Сообщалось также, что катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев.

Капитан баржи сообщил, что его команда до последнего пыталась уйти от столкновения с катамараном, а после – спасти тонущих людей.



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