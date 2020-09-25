Штурмовики уничтожили «противника» авиаударами на полигоне Капустин Яр

25.09.2020, 14:48, Новости дня

Свыше 20 штурмовиков Су-25СМ3 провели массированный авиаудар по «противнику» на учениях «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр, сообщили в Минобороны.

«Во время боевого применения авиационных средств поражения летчики штурмовой авиации ЮВО выполнили взлет с военного аэродрома под Волгоградом и нанесли бомбовый удар осколочно-фугасными авиационными бомбами весом 250 кг по выявленным целям условного противника. Всего было использовано около 50 авиабомб», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Там отметили, что по сценарию учений для прорыва системы ПВО условного противника и патрульного сопровождения ударной группы применили экипажи истребителей Су-27. Истребители взлетали с аэродрома Буденновск.

Экипажи Су-30СМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М также сбросили более 100 авиабомб по мишеням на полигоне.

«Взлет авиации осуществлялся с четырех аэродромов, дислоцированных в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях. Боевое применение выполнялось с малых высот от 200 до 400 метров», – добавили в Минобороны.

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области для наблюдения за учениями.

Учения «Кавказ-2020» начались в понедельник, в них принимает участие более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказывали о поставленных перед участниками маневров задачах.