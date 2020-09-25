Павел Прилучный и Мирослава Карпович впервые показали страсть на публике

25.09.2020, 14:42, Разное

Российские актёры Павел Прилучный и Мирослава Карпович впервые показали страсть на публике. Они сыграли возлюбленных на сцене «Театриума Терезы Дуровой на Серпуховке».

Герой «Геймеров» и звезда «Папиных дочек» сыграли главные роли в философском спектакле «Косметика врага», перенеся свою любовь из жизни на сцену. Артисты представили на суд публики пылкие объятья и танцы, но не впечатлили зрителей, они разочаровались сдержанностью 32-летнего Прилучного и 34-летней Карпович. На сегодняшний день эта звёздная пара – одна из самых обсуждаемых в Сети, а вот влюблённые никаких тайн своих отношений не раскрывают. Примечательно, что Павел Прилучный стал инициатором постановки пьесы-бестселлера Амели Нотомб и выступил в качестве продюсера трагикомедии.

Фанаты предположили, что романтические отношения между молодыми актёрами зародились в процессе работы над спектаклем, когда Павел Прилучный был ещё официальным мужем Агаты Муцениеце. Брак распался в текущем году, передаёт издание «Нью Информ».