 

Эльман Пашаев: Ефремов был единственным, кто не просил его вытащить из тюрьмы

25.09.2020, 14:42, Разное

Актер Михаил Ефремов являлся единственным, кто не просил вытащить его из тюрьмы. Такое заявление сделал его экс-адвокат Эльман Пашаев.
Эльман Пашаев в ходе очередной пресс-конференции пояснил о работе, которая проводилась по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Подзащитный совершенно не просил «отмазать» его. Кроме того, юрист изначально знал, что актеру дадут восемь лет тюрьмы.

По информации портала Nation News, Пашаев высказался в адрес своего оппонента в суде первой инстанции Александра Добровинского. Якобы последний сделал так называемое праздничное мероприятие из смерти в результате аварии водителя Сергея Захарова, приезжая на самокате на заседание.

После вынесения приговора Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева. Его супруга Софья наняла двух новых адвокатов. Они уже встречались с актером в СИЗО, где общались по апелляции, которая будет подаваться в Мосгорсуд.

Ранее появилась информация, что третий адвокат актера Петр Хархорин, специализирующийся по делам, связанными с авариями, подал апелляционную жалобу на первоначальный приговор. В документе он попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с отбыванием срока в колонии.



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