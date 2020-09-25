 

Ксения Бородина рассказала, когда уйдет с телевидения

25.09.2020, 14:42, Разное

Ксения Бородина пояснила подписчикам, когда уйдет с телевидения. Она бы хотела поработать еще 10-15 лет.
Ведущая скандального реалити «Дом-2» Ксения Бородина часто общается с подписчиками в социальных сетях. Они задают ей вопросы, а она выборочно отвечает на них в разделе «Истории» в Instagram. Один из фолловеров поинтересовался, хотела бы ведущая не работать. Бородина ответила, что стала бы домохозяйкой, если бы существовало такое желание. Сейчас она не сможет без работы.

Свои первые деньги Бородина начала зарабатывать в 16 лет. Работа ведущей приносит только удовольствие. Последние несколько дней Ксения Бородина проводит дома с мужем и детьми, поскольку несколько новых выпусков «Дома-2» снимают без ведущей. На вопрос подписчика, временно ли это, знаменитость ответила, что руководство проекта решило провести недельный эксперимент.

Напомним, что Ксения Бородина ведет проект «Дома-2» с самого его начала. Она появилась на съемочной площадке вместе с Ксенией Собчак в мае 2004 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Неврологи из США обнаружили связь между коронавирусом и аутоимунным синдромом

02.07 / Жертвы Харви Вайнштейна получат компенсацию в размере 19 миллионов долларов

17.07 / Резо Гигинеишвили показал трогательное фото с сыном от Надежды Михалковой

13.09 / Мнение: Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020

16.07 / Мнение: Как украинские террористы пытались подорвать аэродром в Джанкое

07.09 / Диетологи назвали продукты для восстановления организма

10.09 / Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Елена Летучая и другие участники тура по Карелии

14.08 / Медики назвали напитки, облегчающие боли в пояснице

06.09 / В России третий день подряд регистрируют более 5 тысяч случаев заражения COVID-19

16.07 / Скандалы: Крушение «русского Amazon»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска