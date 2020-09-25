Ксения Бородина рассказала, когда уйдет с телевидения

25.09.2020, 14:42, Разное

Ксения Бородина пояснила подписчикам, когда уйдет с телевидения. Она бы хотела поработать еще 10-15 лет.

Ведущая скандального реалити «Дом-2» Ксения Бородина часто общается с подписчиками в социальных сетях. Они задают ей вопросы, а она выборочно отвечает на них в разделе «Истории» в Instagram. Один из фолловеров поинтересовался, хотела бы ведущая не работать. Бородина ответила, что стала бы домохозяйкой, если бы существовало такое желание. Сейчас она не сможет без работы.

Свои первые деньги Бородина начала зарабатывать в 16 лет. Работа ведущей приносит только удовольствие. Последние несколько дней Ксения Бородина проводит дома с мужем и детьми, поскольку несколько новых выпусков «Дома-2» снимают без ведущей. На вопрос подписчика, временно ли это, знаменитость ответила, что руководство проекта решило провести недельный эксперимент.

Напомним, что Ксения Бородина ведет проект «Дома-2» с самого его начала. Она появилась на съемочной площадке вместе с Ксенией Собчак в мае 2004 года.