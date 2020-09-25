Разработчики пытаются создать камеру для смартфона со сменным объективом

25.09.2020, 14:40, Новости дня

Группа разработчиков из разных компаний решила создать новое предприятие под названием Photogram, чтобы представить на рынке электроники принципиально новый вид устройств.

Речь идет о некоем гибриде смартфона и профессиональной видеокамеры. Первый прототип Alice Camera уже представлен публике. Устройство похоже на смартфон, но у него есть возможность менять объективы, внешний вид которых, откровенно говоря, впечатляет.

По словам экспертов, за последние годы смартфоны получили достаточно мощные видеокамеры. Но из-за миниатюрности оптики они все равно не дотягивают до профессионального уровня. В данном случае получается умное устройство с функциями смартфона, которым можно делать по-настоящему высококачественную съемку в разных условиях.