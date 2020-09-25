 

В РФ создают новую линейку малых ракет

25.09.2020, 14:40, Новости дня

Как сообщили представители Агентства стратегических инициатив и фонда «Росконгресс», в РФ разрабатывается новая линейка малых ракет, которые должны составить достойную конкуренцию их «большим братьям» в освоении космоса. Кроме того, миниатюрные носители смогут использовать метеорологи.

По словам специалистов, многие компании иногда слишком долго ждут, кока их спутники запустят на орбиту при помощи обычной большой ракеты, поскольку ее необходимо полностью загрузить. В результате теряется драгоценное время, да и стоимость запуска все равно очень велика.

Новая линейка будет состоять из трех вариантов малых носителей: метеорологической, сверхлегкой и наноракеты. Финансирование проекта обеспечивают на крауд-платформах.



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