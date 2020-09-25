Сергей Светлаков с женой, Анфиса Черных и другие на презентации нового сезона КиноПоиск HD

25.09.2020, 14:35, Разное

О том, что нас ждет в этом сезоне, рассказали директор по контенту Медиасервисов Яндекса Ольга Филипук и ведущие продюсеры Яндекс. Студии Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов. Среди гостей презентации были актеры, режиссеры и продюсеры сериалов, созданных специально для онлайн-кинотеатра, и другие известные гости: Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Дмитрий Глуховский, Анфиса Черных, Рина Гришина, Мурад Осман, Роман Волобуев, Ангелина Стречина и Юлия Калманович.

Анфиса Черных Александр Незлобин Сергей Светлаков с женой Антониной Мурад Осман Поскольку коронавирус так никуда и не делся, организаторы мероприятия решили провести его на открытом воздухе – да и погода вчера этому только способствовала. У Гребного канала был создан автокинотеатр, так что гости могли смотреть презентацию прямо из своих автомобилей или же расположиться на просторной трибуне.



КиноПоиск HD представил оригинальные проекты и эксклюзивные премьеры нового сезона, в том числе и те, о которых не рассказывал ранее: среди них – новый сериал “Азазель” по роману Бориса Акунина, политический триллер “Спойлер” по сценарию Сергея Минаева с Максимом Матвеевым и Олегом Меньшиковым и ретро-хоррор по роману Алексея Иванова “Пищеблок”.

Рина Гришина Юлия Калманович Анфиса Черных и Роман Волобуев Дмитрий Глуховский В новом сезоне 2020/2021 подписчиков онлайн-кинотеатра ждут проекты самых разных жанров и форматов. Вчера, сразу после окончания презентации, на сервисе вышел сериал Романа Волобуева “Просто представь, что мы знаем” о редакции анонимного телеграм-канала (в главных ролях: Евгений Стычкин, Юлия Снигирь, Анфиса Черных, Рина Гришина, Максим Виторган, Екатерина Вилкова), а 15 октября там появится комедийный сериал “Беспринципные” по рассказам Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Ингеборгой Дапкунайте, Аглаей Тарасовой, Павлом Табаковым и другими известными актерами.

В ноябре подписчики смогут оценить комедию “Настя, соберись!” о героине с пятью внутренними “я”, которую сыграла Любовь Аксенова, а в декабре – сериал от Сергея Светлакова и Александра Незлобина “Я не шучу” о женщине-стенд-ап комике. В январе состоится премьера мистического триллера “Топи” по сценарию Дмитрия Глуховского с Максимом Сухановым, Иваном Янковским, Катериной Шпицей. А на весну запланированы премьеры вторых сезонов оригинальных сериалов КиноПоиск HD – “Последний министр” и “Проект “Анна Николаевна”.