Князь Альбер и княгиня Шарлен, Джонни Депп, Хелен Миррен, Марат Сафин и другие гости гала-вечера в Монте-Карло
25.09.2020, 14:35, Разное
Вчера в Монте-Карло фонд князя Монако Альбера II провел благотворительный гала-вечер в поддержку различных инициатив, направленных на укрепление “здоровья” нашей планеты – Monte-Carlo Gala For Planetary Health. Мероприятие посетили как сам Его Величество с супругой – княгиней Шарлен, так и многочисленные звездные гости, в числе которых Джонни Депп, Хелен Миррен, Кейт Бекинсейл, Марат Сафин, Леона Льюис, Стинг, Ребел Уилсон, Хлоя Грин, Мэйси Уильямс, Сиенна Миллер и многие другие.
Хелен МирренДжонни ДеппКейт БекинсейлМарат СафинСиенна МиллерПолин Дюкрэ
Гала-концерт проходил в стенах оперного театра в Монте-Карло, а гостям был предложен дресс-код black tie, который был успешно соблюден всеми присутствующими. Самый яркий пример показала княгиня Шарлен, которая в буквальном смысле блистала в этот вечер. Ее Величество позировала фотографам в искрящемся платье от Jenny Packham серебристого цвета и бриллиантовом чокере Repossi.
Княгиня Шарлен и князь АльберКнягиня Шарлен
Соблюдали все гости и масочный режим, причем каждый – особенно девушки – старались подобрать маску в тон своему наряду. Снимали они ее только на короткое время, пока позировали фотографам в паре или одиночестве, на групповых же снимках лица гостей теперь рассмотреть сложно.
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