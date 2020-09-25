Князь Альбер и княгиня Шарлен, Джонни Депп, Хелен Миррен, Марат Сафин и другие гости гала-вечера в Монте-Карло

25.09.2020, 14:35, Разное

Вчера в Монте-Карло фонд князя Монако Альбера II провел благотворительный гала-вечер в поддержку различных инициатив, направленных на укрепление “здоровья” нашей планеты – Monte-Carlo Gala For Planetary Health. Мероприятие посетили как сам Его Величество с супругой – княгиней Шарлен, так и многочисленные звездные гости, в числе которых Джонни Депп, Хелен Миррен, Кейт Бекинсейл, Марат Сафин, Леона Льюис, Стинг, Ребел Уилсон, Хлоя Грин, Мэйси Уильямс, Сиенна Миллер и многие другие.

Хелен Миррен Джонни Депп Кейт Бекинсейл Марат Сафин Сиенна Миллер Полин Дюкрэ

Гала-концерт проходил в стенах оперного театра в Монте-Карло, а гостям был предложен дресс-код black tie, который был успешно соблюден всеми присутствующими. Самый яркий пример показала княгиня Шарлен, которая в буквальном смысле блистала в этот вечер. Ее Величество позировала фотографам в искрящемся платье от Jenny Packham серебристого цвета и бриллиантовом чокере Repossi.

Княгиня Шарлен и князь Альбер Княгиня Шарлен

Соблюдали все гости и масочный режим, причем каждый – особенно девушки – старались подобрать маску в тон своему наряду. Снимали они ее только на короткое время, пока позировали фотографам в паре или одиночестве, на групповых же снимках лица гостей теперь рассмотреть сложно.

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