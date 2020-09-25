Российские десантники вернулись домой после учений с Белоруссией

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25.09.2020, 14:08, Новости дня

Десантники из России, которые участвовали в совместных Российско-белорусских учениях «Славянское братство-2020», возвращаются домой, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, десантники из Ивановского соединения ВДВ на железнодорожной станции в городе Брест приступили к погрузке военной техники и личного состава, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что на полигоне «Брестский» состоялась торжественная церемония закрытия совместного учения. Наиболее отличившимся военнослужащим РФ и Белоруссии вручили награды и ценные подарки.

Совместные учения «Славянское братство-2020» проходили с 14 по 25 сентября на территории Белоруссии. В них приняли участие более 900 военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений ВДВ России.

Ранее в минобороны Белоруссии заявили, что целью совместных российско-белорусских учений «Славянское братство – 2020» является демонстрация способности отразить агрессию против Союзного государства.



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