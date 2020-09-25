 

Пашаев сказал, что Ефремов единственный не просил «отмазать» от тюрьмы

25.09.2020, 14:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов стал первым за 20 лет адвокатской практики, кто не просил «отмазать» его от тюрьмы, сообщил бывший защитник артиста Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, он, работая с Ефремовым, впервые за 20 лет столкнулся с тем, что обвиняемый «не просил его отмазать» от тюрьмы, передает Life.

«Он говорил: «Я же не помню, что было. Давайте выясним», – добавил адвокат.

Пашаев также отметил, что его удивляет пристальное внимание к нему. На его взгляд, в рамках судебного разбирательства по делу о ДТП с Ефремовым он все делал правильно и действовал в рамках закона.

«Адвокат должен честно и законопослушно защищать своего подзащитного, а я что сделал? Я не могу быть подонком, как другие», – сказал он.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.



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