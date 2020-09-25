Мнение: Кто обидел Путина?

25.09.2020, 14:00, Разное

В Париже началось расследование утечки в СМИ разговора президента Франции Эмманюэля Макрона c Владимиром Путиным, в ходе которого, по данным издания Le Monde, президент России назвал Алексея Навального «простым смутьяном из интернета» и предположил, что Навальный «мог сам выпить яд».

МИД Франции заявил: «Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование».

Чуть раньше пресс-секретарь Кремля Песков говорил, что опубликованная в газете Le Monde информация «вряд ли могла быть точна, иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике».

Что важно. Публикация Le Monde о разговоре Путина с Макроном не опровергнута. А начато расследование. Следовательно, содержание разговора президентов России и Франции, обнародованное французским издательством, достоверное. И говоря откровенно, Путин в этом разговоре выглядит человеком, который держит Макрона за лоха. Которому Путин сообщили, «что, во-первых, Навальный — не очень значимый персонаж, во-вторых — не очень хороший человек, в третьих — расследование его отравления невозможно из-за препятствований Парижа и Берлина, в четвертых — отравителей лучше поискать в Латвии, а не в России, в пятых — «Новичок» не так сложен, как его малюют, в шестых — может, и не было никакого «Новичка», в седьмых — почему бы сам Навальный не мог себя отравить…» (отсюда).

Очевидно, что Путин не рассчитывал, что его разговор с Макроном просочится в прессу. Макрон тоже, думаю, не рад утечке. Поэтому и началось расследование. Которое должно установить, кто конкретно слил аудиозапись или стенограмму разговора в Le Monde? Кто конкретно подставил Макрона и обидел Путина?