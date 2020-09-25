 

Мужчина с ножом устроил резню возле старой редакции Charlie Hebdo

25.09.2020, 13:48, Новости дня

Мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое пострадавших получили серьезные ранения.

Всего нападавших было двое, передает ТАСС со ссылкой на BFM. Им удалось скрыться с  места преступления, квартал оцепила полиция.

Нападение произошло на соседней со зданием улице, где раньше находилась редакция журнала, на которую напали террористы в 2015 году. После тех событий редакцию перевели в другой район Парижа.

В начале сентября Charlie Hebdo решила выпустить в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.

Напомним, череда терактов и ЧП началась во Франции в январе 2015 года нападением на редакцию Charlie Hebdo. Двое террористов ворвались в журнал и открыли огонь по его сотрудникам. Погибли 12 человек, нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Подозреваемые – братья Шериф и Саид Куаши – позже были ликвидированы во время штурма силами спецназа. Нападение террористов последовало вскоре после публикации изданием 12 карикатур на пророка Мухаммеда.

В апреле 2016 года сообщалось, что суд Стамбула приговорил к двухлетнему тюремному заключению журналистов, использовавших в своих статьях карикатуру на пророка Мухаммеда из французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.



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