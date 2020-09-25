Онищенко призвал не «искать подвох» в словах Собянина об удаленке

25.09.2020, 13:48, Новости дня

Рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина о переводе на удаленный график работы, совершенно не означает, что в столицу должен вернуться режим самоизоляции, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализации пациентов с COVID-19, а также количество заболевших ОРВИ и гриппом в за последние три недели утроилось. В связи с этим он выслал московским компаниям рекомендательные письма, где предлагает перевести сотрудников на удаленку в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Также глава столицы попросил граждан из групп риска с 28 сентября оставаться дома.

«Правильно делает мэр города Москвы, призывая к этому бизнес. У нас как раз есть для этого формы, правда не до конца отработанные. Но нужно это пропагандировать, искать, ведь когда переводят из офис на дом – и работнику хорошо, и работодателю. В этом направлении нужно действовать не только из-за коронавируса», – считает Онищенко.

По данным на 25 сентября В РФ выявили 7212 новых случаев коронавируса. Всего в стране более 1 млн 136 тыс. заболевших. Депутат объясняет, что такой подъем был весьма ожидаем и связан он со сменой сезона.

«Увеличение числа заболевших – это нормальное, закономерное явление. А то, что такая форма работы будет способствовать минимизации – тоже понятно. Давайте будем пользоваться этим, но нагнетать и искать какой-то подвох в заявлениях Сергея Семеновича не надо», – отвечает Онищенко на опасения граждан, что в столицу может вернуться режим самоизоляции.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пандемия коронавируса никуда не ушла из России, но и признаков второй волны не наблюдается.