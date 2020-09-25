 

Мнение: Разборка БПК “Керчь”

25.09.2020, 13:45, Разное

БПК “Керчь” на разборке в Инкермане.
23 сентября 2020.

Августовское видео из Инкермана.

Источник: Colonel Cassad



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