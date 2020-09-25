Евросоюз введёт новые нормы легитимности для развивающихся демократий

25.09.2020, 13:25, Разное

На завершившемся заседании Европарламента была принята резолюция с критериями определения легитимности власти для развивающихся демократий.

Документ предусматривает расширить общепринятые нормы для стран Западной Европы дополнительными параметрами для восточноевропейских государств. Для признания легитимным глав государств и правительств отныне им будет недостаточно набрать наибольшее количество голосов на выборах. При вступлении в должность необходимо принести присягу на верность европейским ценностям и подтвердить свою законность у представителей гражданского общества.

– Институт демократических выборов — лучшее что придумало человечество. Он прекрасно себя зарекомендовал себя в цивилизованном мире. Мы привыкли к законной смене власти и не представляем иные механизмы. Однако стоит отметить, что такой алгоритм подходит не для всех государств. Граждане Западной Европы более образованы, более привычные к демократическим процедурам, поэтому их выбор более легитимен, чем у жителей другого мира. Поэтому мы не можем вот так признавать выборы в этих странах, так как они часто дают заведомо неправильные результаты. Должно быть обязательное согласование победителя с Брюсселем. Победитель должен пройти собеседование и получить одобрение большинства депутатов Европарламента, — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Резолюция была принята большинством парламентариев и разослана представителям исполнительной власти стран Восточной Европы. За нарушение резолюции евродепутаты предложили применять экономические и политические санкции против властей, которые не подтвердили свою легитимность в Брюсселе.