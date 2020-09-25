Опубликовано видео с места жестокого убийства ребенка под Нижним Новгородом

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25.09.2020, 13:23, Разное

В ночь на 25 сентября возле поселка Неклюдово в Нижегородской области было обнаружено тело девятилетней девочки. Камеры наружного наблюдения сняли, как вечером 24 сентября школьница идет куда-то в сопровождении взрослого мужчины. В Сети опубликовали также видео с места преступления, передает Пятый канал.

Подозреваемый в совершении преступления – ранее судимый бывший сожитель матери жертвы – был задержан. Мужчину подозревают в еще одном убийстве. Сообщается, что он мог убить 36-летнюю жительницу города Бор.



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