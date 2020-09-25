Сергей Безруков ощутил себя настоящим отцом только с младшими детьми

25.09.2020, 13:17, Разное

В одном из интервью Сергей Безруков признался, что познал настоящую радость отцовства только со своими младшими детьми. При этом, 46-летний актер не забывает о старших наследниках и помогает им с самого рождения.

Дочь Александру и сына Ивана артисту подарила актриса Кристина Смирнова. Старшим детям Сергея Безрукова 12 и 9 лет. По его словам, он помогает им с рождения, но не ощущает той связи, которая есть с младшими Марией и Степаном, рожденными Анной Матисон. Артист честно признался, что не хочет никого обидеть, но именно сейчас он ощущает себя счастливым человеком. При этом, снимать с себя ответственность за старших наследников он не собирается.

Осознание того, как для него важна семья, пришло к актеру во время пятимесячной самоизоляции. В период карантина он еще больше сблизился с супругой, с которой состоит в браке на протяжении четырех лет. Сергей Безруков рассказал, что когда он был дома, то услышал, как младший сын впервые назвал его папой. Это событие довело артиста до слез. Кроме этого, он стал настоящим экспертом по укладыванию детей спать, чем очень гордится.

Также Сергей Безруков вспомнил, как был с режиссером Анной Матисон на родах. Он теперь понимает, что испытывают женщины и желает, чтобы каждый житель прошел через это. Естественно, актер не мог прочувствовать все, что ощущала его супруга, но был рядом и сочувствовал ее боли, дышал вместе с ней и поддерживал.