Эксперт по языку тела расcказал о секретах обаяния Меган Маркл и Кейт Миддлтон

25.09.2020, 13:17, Разное

Джуди Джеймс, который является экспертом по языку тела, изучил жесты Меган Маркл и Кейт Миддлтон и пришел к выводу, что супруги принцев очень похожи между собой. Он пояснил о секретах обаяния, которыми пользуются герцогини, чтобы расположить к себе собеседника.

Британцы постоянно сравнивают между собой супруг принцев Гарри и Уильяма. Как отмечает издание Inforeactor, Меган Маркл не удалось вписаться в протокол королевской семьи, в отличие от будущей королевы – Кейт Миддлтон. Перед женитьбой герцогу Сассекскому говорили о том, что его избранница – американка, в разводе и старше него. Кроме этого, Меган Маркл работала в киноиндустрии и успешно строила актерскую карьеру. Однако принц Гарри сумел убедить семью, что не будет счастлив ни с кем другим, кроме нее. В результате, пара пыталась жить по укладу королевской семьи, но ничего не получилось. Они приняли решение переехать в США и отказались от своих полномочий. Теперь актриса и его супруг зарабатывают самостоятельно и не имеют финансовой поддержки Великобритании. Им удалось подписать многолетний контракт с популярной платформой Netflix, поэтому Меган Маркл вскоре вернется к съемкам.

Эксперт по языку тела заметил, что у жены принца Гарри и у Кейт Миддлтон есть одинаковая поза, которую они часто используют. Герцогини, когда хотят понравиться собеседнику или снизить градус напряжения, переносят вес на одну ноги или перекрещивают их. Подобный прием можно заметить, когда они сидят в кресле, скрестив лодыжки. Эта поза означает, что Меган Маркл и жена принца Уильяма признают высокий статус собеседника, выражая ему доверие и демонстрируя открытость.