 

Киркоров убедил Рудковскую и Плющенко воспользоваться услугами суррогатной матери

25.09.2020, 13:17, Разное

Супруга фигуриста Евгения Плющенко и продюсер Яна Рудковская намекнула на пополнение в семье, речь может идти даже о двойне. Знаменитость в шоу «Алена, блин!» рассказала, что сама она отказалась от попытки выносить ребенка, но Киркоров уговорил ее пересмотреть отношение к суррогатному материнству.
Рудковская вспомнила эпизод, когда она ехала в клинику на новую посадку. В этот момент ей позвонил Киркоров. Певец занимается воспитанием детей, которых ему выносила суррогатная мать, поэтому ничего в этом плохого он не видит. А вот каждая попытка выносить ребенка наносит все больший вред организму.

О каких-то точных сроках Яна Рудковская говорить не стала, ограничившись лишь намеками на самое ближайшее время. Кроме того, она не исключили появление в их семье сразу двух детей. А нежелание говорить о подробностях продюсер объяснила серьезным отношением к суеверию.



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