 

Власти Бразилии отложили карнавал в Рио-де-Жанейро

25.09.2020, 13:10, Новости дня

Всемирно известные карнавальные шествия в Рио-де-Жанейро стали очередной жертвой пандемии: власти объявили, что мероприятие, запланированное на февраль 2021 года, откладывается на неопределенный срок, в то время как в Бразилии продолжает бушевать коронавирус.

Знаменитый карнавал – это кошмар эпидемиолога в условиях пандемии: в рамках продолжительного фестиваля толпы людей танцуют на улицах и стекаются на знаменитый Самбодром для проведения массовых шествий.

На карнавал в Рио, который является крупнейшим в мире, каждый год съезжаются туристы со всего мира.

«Это не отмена, а отсрочка. Мы ищем альтернативное решение – какой-то вариант, который можно будет организовать, когда станет безопаснее», – сказал Жоржи Кастанейра, президент организации, которая проводит ежегодные парады.

Карнавал в Рио не отменялся уже более 100 лет.



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