В Луисвилле вновь прошли протесты после решения по делу Бреонны Тейлор
25.09.2020, 13:10, Новости дня
В Луисвилле, штат Кентукки, второй день подряд прошли протесты после решения большого жюри не выдвигать обвинения в убийстве никому из трех белых полицейских, которые являются фигурантами по делу Бреонны Тейлор.
Афроамериканка Тейлор, работавшая в службе скорой помощи, была застрелена в ходе полицейского рейда в марте этого года.
В четверг вечером демонстранты снова вышли на улицы центра Луисвилла, чтобы выразить свой гнев и разочарование по поводу решения большого жюри. Некоторые протестующие били окна. Полиция сообщила, что арестовано не менее 24 человек.
Более сотни протестующих укрылись в Первой унитарной церкви после наступления комендантского часа.
В ходе протестов было несколько напряженных моментов, когда группа вооруженных белых людей столкнулась с протестующими, но стрельбы не было.
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