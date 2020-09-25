 

В Луисвилле вновь прошли протесты после решения по делу Бреонны Тейлор

25.09.2020, 13:10, Новости дня

В Луисвилле, штат Кентукки, второй день подряд прошли протесты после решения большого жюри не выдвигать обвинения в убийстве никому из трех белых полицейских, которые являются фигурантами по делу Бреонны Тейлор.

Афроамериканка Тейлор, работавшая в службе скорой помощи, была застрелена в ходе полицейского рейда в марте этого года.

В четверг вечером демонстранты снова вышли на улицы центра Луисвилла, чтобы выразить свой гнев и разочарование по поводу решения большого жюри. Некоторые протестующие били окна. Полиция сообщила, что арестовано не менее 24 человек.

Более сотни протестующих укрылись в Первой унитарной церкви после наступления комендантского часа.

В ходе протестов было несколько напряженных моментов, когда группа вооруженных белых людей столкнулась с протестующими, но стрельбы не было.



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