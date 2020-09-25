Суд начал банкротство экс-кондитера Коркунова
25.09.2020, 13:08, Новости дня
Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского «Анкор банка» ввел начальную процедуру банкротства в отношении основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера «Анкор банка» Андрея Коркунова.
Как передает источник РИА «Новости» из зала суда, суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед «Анкор банком» по двум кредитам в размере 1,9 млн рублей.
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