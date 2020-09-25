Ученые смогли увидеть недоступные для человеческого глаза цвета

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25.09.2020, 12:53, Разное

Ученым удалось добиться того, чтобы человеческий глаз мог воспринимать оппонентные цвета. В лаборатории они создали такие условия, что испытуемые впервые наблюдали красновато-зеленый и желтовато-синий цвета.
Согласно теории о нейтрализации человеческий глаз не в состоянии увидеть красновато-зеленый и желтовато-синий цвета из-за узкого спектра восприятия. Световые частоты данных оттенков нейтрализуют друг друга, поэтому мозг получает информацию о разнице яркости белого, черного, зеленого, красного, желтого и синего цветов.

Однако в 1983 году сотрудниками Стэнфордского международного научно-исследовательского института был проведен эксперимент, доказавший, что при определенных условиях человеческий глаз все же может эти цвета увидеть. Учеными были созданы изображения с красно-зелеными и сине-желтыми полосами, расположенными в непосредственной близости друг от друга. Добровольцы, посмотревшие на рисунки, утверждали, что граница между этими полосами словно размывалась, поэтому они наблюдали, как один цвет перетекает в другой.



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