 

Молодая жена Андрея Макаревича порадовала подписчиков редким фото с супругом

25.09.2020, 12:53, Разное

Эйнат Кляйн, молодая супруга Андрея Макаревича, посетила со своим мужем Третьяковскую галерею. 36-летняя возлюбленная лидера «Машины времени» порадовала поклонников редким снимком с ним в микроблоге Instagram.
Супруга 66-летнего музыканта сделала ироничную фотографию на фоне картины Василия Пукирева, которая называется «Неравный брак». Эйнат Кляйн, которая младше Андрея Макаревича на 30 лет, написала, что старалась сделать «скорбящее лицо», но у нее не получилось. Фолловеры оценили юмор Эйнат Кляйн и отметили, что, возможно, «скорбит жених». В комментариях написали, что рады за артиста, так как он встретил «новую, необычную и интересную женщину».

Со своей возлюбленной 66-летний артист познакомился во время поездки за рубеж. Эйнат Кляйн является его четвертой женой, а брак пара официально зарегистрирована зимой прошлого года. Новая супруга работает гидом, журналисткой и фотографом.



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