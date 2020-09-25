Учёные протестировали шёлковые маски для борьбы с COVID-19

25.09.2020, 12:53, Разное

Американские учёные протестировали шёлковые маски для борьбы с COVID-19. Они выявили, что лицевые повязки из натуральной ткани эффективно защищают от заражения коронавирусом.

Сотрудники Калифорнийского университета (The University of California) в лабораторных условиях обнаружили, что медь, которая содержится в шёлке, это хороший дезинфицирующий агент в период коронавирусной пандемии. Автор научной работы Патрик Герра отметил, что исследуемая натуральная ткань не намокает и является воздухопроницаемой. Шёлк «дышит» в течение всего использования лицевой маски, пояснил доцент.

Эксперты уверены, что шёлковая ткань в разы результативнее хлопка и вискозы, поскольку слои этой ткани, задерживая влагу, препятствуют вдыханию вирусов. Так как COVID-19 передаётся, как правило, воздушно-капельным путем, лицевые повязки из коконов тутового шёлкопряда, это антимикробная находка, способная нейтрализовать бактерии.