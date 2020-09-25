 

Учёные протестировали шёлковые маски для борьбы с COVID-19

25.09.2020, 12:53, Разное

Американские учёные протестировали шёлковые маски для борьбы с COVID-19. Они выявили, что лицевые повязки из натуральной ткани эффективно защищают от заражения коронавирусом.
Сотрудники Калифорнийского университета (The University of California) в лабораторных условиях обнаружили, что медь, которая содержится в шёлке, это хороший дезинфицирующий агент в период коронавирусной пандемии. Автор научной работы Патрик Герра отметил, что исследуемая натуральная ткань не намокает и является воздухопроницаемой. Шёлк «дышит» в течение всего использования лицевой маски, пояснил доцент.

Эксперты уверены, что шёлковая ткань в разы результативнее хлопка и вискозы, поскольку слои этой ткани, задерживая влагу, препятствуют вдыханию вирусов. Так как COVID-19 передаётся, как правило, воздушно-капельным путем, лицевые повязки из коконов тутового шёлкопряда, это антимикробная находка, способная нейтрализовать бактерии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Мнение: «Дырка в полу»

11.09 / Мнение: Слишком большая грудь приковала к инвалидному креслу

15.08 / Мнение: До Лукашенко дошло: “вагнеровцы” вернулись в Россию

10.08 / В Китае нашли гигантскую древнюю пирамиду

16.08 / Беларусь. Главное за субботу

14.09 / Депрессию можно узнать по колебанию пульса – исследование

14.08 / Ученые обнаружили в воздухе живые коронавирусы

28.07 / Медики рассказали, какая маска лучше всего защитит от коронавируса

14.09 / «Дело не в публичности»: Ксения Бородина объяснила частые разводы звезд

06.07 / Скандалы: Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска