 

Зеленский установил в Украине День виноградаря и винодела

25.09.2020, 12:41, Новости дня

25 сентября во время визита в Закарпатскую область президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа о Дне виноградаря и винодела. Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник – День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой сфере. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии”, – сказал он.

Президент считает, что “этого слишком мало”.

“Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мероприятий для развития украинского виноградарства и виноделия”, – объяснил Зеленский.

Он призвал действовать так, чтобы украинские вина, в том числе крымские, “по качеству и популярности ничем не уступали итальянским, испанским, французским, португальским”.

На сайте главы государства по состоянию на 12.45 такой указ не опубликован.

В Закарпатской области Зеленский проведет два дня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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