Черновол смягчили меру пресечения – адвокат

25.09.2020, 12:35, Новости дня

Суд сменил меру пресечения бывшему нардепу Украины Татьяне Черновол в деле о поджоге в 2014 году офиса Партии регионов, где во время пожара погиб человек. Об этом агентству “Укринформ” 25 сентября сообщила ее адвокат Ирина Кузина.

“Вчера рассмотрели этот вопрос, и Черновол изменили меру пресечения на личное обязательство. Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться. Что касается территории общения – она ограничена Украиной, только за границу не может выезжать”, – сказала адвокат.

Ранее Черновол была под домашним арестом с 23.00 до 6.00.

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. 16 апреля Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля апелляционный суд смягчил меру пресечения до ночного домашнего ареста. 1 июня Черновол сообщила, что ей разрешили передвигаться в пределах Киевской области.