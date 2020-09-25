Tvorchi выпустили альбом 13 waves

25.09.2020, 12:40, Новости дня

Украинская группа Tvorchi 25 сентября презентовала альбом под названием 13 waves. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

В альбом вошли 13 композиций, среди которых презентованная в начале сентября англоязычная композиция Living my life и полная версия трека Bonfire, с которым коллектив принимал участие в национальном отборе на “Евровидение 2020”.

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 13 waves – их третий альбом.