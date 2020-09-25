 

Tvorchi выпустили альбом 13 waves

25.09.2020, 12:40, Новости дня

Украинская группа Tvorchi 25 сентября презентовала альбом под названием 13 waves. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook. 

В альбом вошли 13 композиций, среди которых презентованная в начале сентября англоязычная композиция Living my life и полная версия трека Bonfire, с которым коллектив принимал участие в национальном отборе на “Евровидение 2020”.   

Группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни. 13 waves – их третий альбом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Беларусь, Лукашенко и варианты будущего

22.09 / Глава Адыгеи заболел коронавирусом

18.08 / В кабмине Германии опровергли слова Лукашенко о воскресном разговоре с Меркель

01.09 / ОМОН начал разгон студентов в Минске

29.07 / Россия и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности

24.08 / Кравчук назвал условие для возобновления водоснабжения Крыма

16.09 / Найден способ вводить человеческий организм в состояние глубокого длительного сна

21.07 / Эксперт оценил принятый Госдумой закон о многодневном голосовании

08.09 / Трамп обещал превратить США «в производственную сверхдержаву»

28.07 / Straits Times – экс-премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска