Как девочка встретила в лесу человека в белой одежде и он вылечил ее от болезни

25.09.2020, 12:50, Разное

Эта необычная история была рассказана вчера на сайте Reddit пользователем с ником NorthEndGoon206. Произошло это почти 100 лет назад в сельском районе Армении.

История произошла с прабабушкой этого пользователя, ей в 1930-х годах было 10 лет и она жила в деревне, расположенной в нескольких часах езды от Еревана.

"Она была очень больна и страдала от сильных болей в животе. Сельский врач не мог понять, что с ней не так. Дошло до того, что ее родители решились поехать в Ереван в надежде найти врача в хорошей больнице, который может быть смог бы помочь их дочери.

Когда они привезли дочь в Ереван и повели к городскому врачу, тот осмотрел ее и сказал, что раньше не сталкивался с чем-то столь же странным. Он не нашел у девочки никаких признаков воспаления, ей не помогали лекарства и лечение, которые ей назначил ранее другой врач, и она редко ходила в туалет.

Это были 1930-е годы в Советском Союзе и поэтому уровень медицины был далеко не таким как сейчас. Поэтому после неудачи в городе родители с дочерью вернулись обратно в свою деревню и потом девочке стало хуже, ее боли усилились.

И ей и ее семье было очень тяжело и ее родители уже начали готовиться к тому, что девочка умрет и им надо будет похоронить ее.

Однажды ей стало так плохо, что моя юная прабабушка решила уйти в лес, никому не сказав об этом. Она хотела умереть в лесу, наложив на себя руки. Когда она добралась до того места, где хотела сделать это, ей стало так больно, что она упала на землю.

Вот тогда все становится очень странным. Она лежала и увидела, что к ней подходит высокий мужчина в длинном белом халате. От боли она не могла подняться. Он подошел к ней и спросил "Где у тебя болит?". Она показала рукой на свой живот.

Мужчина начал тереть ей живот, а потом сказал "Если ты кому-нибудь расскажешь, что видела меня, будут плохие вещи. Ты не можешь никому сказать обо мне". А потом он исчез.

Некоторые считают, что девочка встретила Иисуса Христа.

Когда моя прабабушка очнулась, боли в животе у нее внезапно исчезли. Она пошла домой в свою деревню и все жители были поражены, увидев, что она нормально ходит и больше не страдает от болей. Ее родители поверили, что это Бог ответил на их молитвы. Прабабушка никому не рассказала о мужчине из леса.

Теперь перенесемся на 70 лет вперед в 2001 год. Моей прабабушке тогда было уже за 80 лет. Она всю жизнь провела, никому не рассказывая о том случае. Она жила в Москве, Россия, с моей бабушкой, которой тогда было 52 года.

Однажды прабабушка все-таки поделилась этой историей с моей бабушкой и старшей сестрой бабушки. И той же ночью, всего несколько часов спустя, во сне у нее случился инсульт и она скончалась.

Когда мне было 7 лет, моя семья уже жила в США, мы переехали в город Сиэтл из России, когда мне было 4 года. Я не помню мою прабабушку, я был тогда слишком маленьким, но знаю эту историю от бабушки.

Кем был тот человек в белом халате? Если бы не он, моя прабабушка скорее всего покончила бы с собой и я не появился бы на свет. Я не верю в духов или потусторонних существ, но я много думаю об этой истории и моя бабушка тоже".