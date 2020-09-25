 

Мотоциклист сбил ребенка и протаранил две машины в Москве

25.09.2020, 12:28, Новости дня

Водитель мотоцикла сбил десятилетнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Около 10.50 на Коровинском шоссе 23-летний водитель мотоцикла совершил наезд на ребенка 10 лет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что после этого мотоциклист врезался в два автомобиля.

Ребенок госпитализирован.

Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в результате столкновения автомобиля BMW и мотоцикла на Костомаровской набережной в центре Москвы погиб мотоциклист.



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