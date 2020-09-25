Кремль анонсировал обращение Путина к участникам Форума регионов

25.09.2020, 12:37, Новости дня

В графике президента Владимира Путина пока нет поездки на Форум регионов в Минск, но к участникам форума глава государства так или иначе обратится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки. Но тем не менее, вы знаете, что подготовку к тому форуму два президента обсуждали в Сочи. И так или иначе президент Путин обратится к участникам этого форума», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, поедет ли президент в Минск на Форум регионов.

Представитель Кремля напомнил, что также было принято решение активизировать прямые контакты по линии регионов, и такие контакты уже начались и будут продолжаться.

Он добавил, что о том, в каком формате президент РФ обратиться к участникам Форума регионов, сообщат дополнительно.

Ранее вице-спикер верхней палаты парламента (Совета республики) Белоруссии Анатолий Исаченко сообщил, что российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приглашены на VII Форум регионов двух стран, формат их участия прорабатывается.