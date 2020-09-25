Кремль оценил необходимость введения ограничений из-за коронавируса

25.09.2020, 12:27, Новости дня

Введение более серьезных ограничений из-за коронавирусной инфекции в РФ не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет. Безусловно, рост этих цифр, конечно, он поводом, наверно, должен являться для нас всех просто быть более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он констатировал определенный рост инфицированных коронавирусом, но подчеркнул, что контроль над ситуацией есть.

«Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации – и городской в Москве, и в регионах – системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии», – сказал Песков.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в связи с ситуацией по коронавирусу пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями следует с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

До этого Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве. Также был назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса.