 

Кремль счел вмешательством в дела Белоруссии непризнание Лукашенко рядом стран

25.09.2020, 12:41, Новости дня

Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран является косвенным вмешательством в дела республики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков указал, что «эти решения (о непризнании Лукашенко), безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела», передает РИА «Новости».

Такие решения, на его взгляд, «однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией».

При этом непризнание Лукашенко некоторыми государствами никак не влияет на отношения Москвы и Минска.

Однако такая позиция ряда государств противоречит международному праву, считают в Кремле.

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали  в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран.

МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.

Лукашенко в ответ заявил, что церемония не являлась тайной или таинством, на мероприятие было приглашено около двух тысяч человек. 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой инаугурации.



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