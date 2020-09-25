Всё ближе к Марсу и Венере! На целых 267 метров!

25.09.2020, 12:47, Разное

Такова будет высота 47-этажной башни Национального космического центра, возведение которой на территории завода им. Хруничева должно начаться до конца 2020 года. “Времени на раскачку больше нет!”. Ведь о планируемом строительстве Дмитрий Рогозин впервые заявил еще в начале прошлого года.

В этом здании разместится штаб-квартира “Роскосмоса”. Ориентировочная стоимость проекта 25 млрд руб. Это 1/7 годового бюджета Роскосмоса в открытой части (без учета оборонного заказа), на секвестр которого так жаловался Рогозин. Впрочем, средства на его “офис” возьмут из… бюджета Москвы.

Хотя вряд ли уложатся, как это обычно бывает у путинцев. Да и разве это деньги? На днях Мишустин только на ремонт Белого дома более 5 млрд выписал. А здесь небоскрёб-ракета с нуля!

Но если серьёзно, то для сравнения: бюджет строительства второй очереди космодрома “Восточный” на 2017—2019 годы был утвержден в размере как раз 25-30 млрд руб. ежегодно (весь же этот многоскандальный проект должен обойтись в 300 млрд руб.).

А ещё башня Лунного клоуна стоимостью в 25 млрд – это 40% доходной части годового бюджета Амурской области, на территории которой возаодится космодром “Восточный”. Или 3 с лишним бюджета столицы этого региона – г. Благовещенска… Но, конечно, для Москвы с её 3 трлн это сущие пустяки.

Впрочем, например, выделенные Минздравом РФ 45,1 млрд руб., которых категорически не хватает на закупку лекарств по программе высокозатратных нозологий – это ведь тоже пустяки для доходной части федерального бюджета с ее 20 с лишним трлн руб. Но тем не менее для пациентов дополнительных денег нет.

Зато они есть на идиотские пиар-прожекты, дворцы чиновников, преступные войны и помощь диктаторам. Только один Лукашенко, в переводе на “деревянные”, получил в последний раз от Путина около 113 млрд руб. Приоритеты!

СерпомПо