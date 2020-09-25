 

Оговорка диктора на инаугурации Лукашенко вызвала обсуждения в Сети

25.09.2020, 12:43, Разное

Во время трансляции мероприятия на канале “Беларусь-1” диктор сделал любопытную оговорку. Ведущий сказал, что “Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на белорусском языке, положа красную руку на Конституцию”.

Промах диктора вызвал бурные обсуждения в Сети. Некоторые пользователи назвали оговорку неслучайной. “Диктор, наверное, хотел сказать “кровавую”, но подумал, что это будет слишком нагло”, “Красную от крови своих жертв. Никакой оговорки. Лукашенко объявил войну своему народу”, – заявили комментаторы.

Отметим, что церемония была закрытой. Дату инаугурации Александра Лукашенко до последнего скрывали в его окружении. Некоторые приглашенные гости признались журналистам, что не знали, с какой целью их попросили приехать во Дворец независимости в Минске.

Многие западные страны упрекнули Александра Лукашенко в том, что он провел церемонию втайне от всех. Президент в свою очередь назвал инаугурацию внутренними делами республики и попросил европейских лидеров не вмешиваться в ситуацию. “Мы не должны вообще кого-то предупреждать”, – возмутился он.



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