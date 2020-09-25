В России запустился просветительский проект «Прививка от рака»

25.09.2020, 12:40, Разное



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Проект создан силами АНО «Коллективный иммунитет» и СПИД.Центра при поддержке гранта имени Андрея Павленко – в нем доступным и понятным языком рассказывается о раке, вызывающих его инфекциях и способах защиты с помощью вакцинации. Представлены научные данные, разработаны тесты и алгоритмы. Формат подачи материала предельно наглядный и доступный для понимания широкому кругу читателей.

Создатели «Прививки от рака» подчеркивают, что защитить нас от вирусов, способных вызвать онкологические заболевания у человека, могут две вакцины: от вируса гепатита В и вируса папилломы человека.

В 2018 году около 13 % всех новых случаев рака были связаны с инфекциями. В абсолютных значениях это больше двух миллионов новых случаев. Похожая тенденция наблюдалась и раньше. Ежегодно из 100 000 человек раком, связанным с инфекциями, заболевает 25 человек, сообщается на сайте проекта.

О том, почему важно донести правдивую информацию об этих вакцинах, Медпорталу рассказывает научно-популярный блогер, биолог, соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова:

«У читателей всегда много вопросов об этих прививках: зачем прививать ребенка от гепатита В в роддоме, нужно ли их делать взрослым, нужно ли прививать подростка от вируса папилломы человека, не вызовет ли эта прививка бесплодие, нужна ли она взрослой женщине или взрослому мужчине… Люди не знают, нужно ли им прививаться и зачем. Понимая дефицит этой информации, мы решили очень подробно осветить эту тему через проект: создать сайт, где были бы размещены ответы на эти вопросы.

Предварительно мы объяснили основные термины для неподготовленного читателя, такие как «патоген», «антиген», «дикий вирус». Потом рассказали, как инфекция связана с раком. Не только вирусы папилломы человека и гепатита В вызывают раковые заболевания. Есть еще много других инфекций, даже паразитарных, способных на это. От них, к сожалению, нет прививок, но мы можем предотвратить их, либо вовремя вылечив, либо соблюдая правила гигиены.

По вирусу папилломы человека и гепатита В мы сделали статьи с ответами на все вопросы о самих инфекциях, их особенностях и опасности, возможных способах их передачи, группах риска, способах защиты и особенностях вакцинации. Если человек не хочет читать статью, но ему нужно быстро понять, нужна ли ему прививка, он может пройти тест. Все это есть на сайте проекта на площадке СПИД.Центра».

Она также сообщила, что над проектом работали научные редакторы, благодаря чему его можно считать максимально объективным, понятным и корректным, и выразила надежду, что использовать проект также смогут и медицинские работники с просветительскими целями.