 

Звезда “Спеши любить” и “Это мы” Мэнди Мур ждет ребенка

25.09.2020, 12:25, Разное

В конце ноября 2018 года Мэнди Мур вышла замуж за музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита, теперь же пара готова поделиться с поклонниками другой радостной новостью: в начале 2021-го они впервые станут родителями. Об этом Мэнди сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с мужем.

Маленький Голдсмит придет в этот мир в начале 2021 года, – подписала снимки Мэнди, таким образом сразу обнародовав и пол малыша.

Напомним, о романе Мэнди Мур и Тейлора Голдсмита стало известно летом 2015-го, через полгода после расставания актрисы с мужем, рок-музыкантом Райаном Адамсом, с которым она прожила в браке 6 лет. Свадьба Мэнди и Тейлора проходила в обстановке строжайшей секретности на заднем дворе дома актрисы в Лос-Анджелесе. Ее платье было выполнено в стиле бохо-шик, кроме того, Мэнди отказалась от традиционного белого цвета, остановив выбор на нежно-розовом.

Свадебное фото Мэнди и Тейлора



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